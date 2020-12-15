В Раде просят отложить увольнение министра экологии Абрамовского
Во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" часть народных депутатов выступила против увольнения министра экологии Романа Абрамовского. Депутаты попросили пока отложить этот вопрос.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от СН Александр Качура.
По словам нардепа, отложить увольнение Абрамовского просило большое количество депутатов, в частности, мажоритарщики и представители профильного комитета.
"Они не понимают логики его увольнения. Они считают, что его отстраняют от должности в связи с тем, что он борется с вырубкой лесов и так далее. Поэтому они попросили пока отложить вопрос по Абрамовскому", - сказал Качура.
Он добавил, что на место Абрамовского депутатам представили кандидатуру Романа Опимаха, который сейчас возглавляет Госгеонедра. Но к его кандидатуре, как уточнил нардеп, во фракции также были вопросы.
Напомним, сегодня Абрамовский подал в Верховную раду заявление о своем увольнении с должности министра экологии. Вместе с ним в отставку подал министр по вопросам ветеранов Сергей Бессараб.
Как заявлял заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, вопрос увольнения Абрамовского с должности министра экологии нардепы планируют рассмотреть в четверг, а уже на следующий день могут назначить нового руководителя этого министерства.