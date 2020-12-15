В Киеве массовая акция протеста, полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим
В Киеве проходит масштабная акция протеста под стенами Верховной рады Украины. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.
Также анонсировали акцию протеста возле других органов государственной власти в центре столицы. В пресс-службе полиции сообщили, что представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства.
Также в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы.
Напомним, активисты движения SaveФОП вчера анонсировали масштабную акцию протеста в Киеве.
Отметим, в ноябре в Киеве перекрывали центральную улицу из-за акции протеста.
Также в Киеве проходила масштабная акция протеста под зданием посольства США. Силовики окружили здание посольства и перекрыли дороги.