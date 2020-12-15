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В Киеве массовая акция протеста, полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 09:40
В Киеве массовая акция протеста, полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве проходит масштабная акция протеста под стенами Верховной рады Украины. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

Также анонсировали акцию протеста возле других органов государственной власти в центре столицы. В пресс-службе полиции сообщили, что представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства.

Также в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы.

Напомним, активисты движения SaveФОП вчера анонсировали масштабную акцию протеста в Киеве.

Отметим, в ноябре в Киеве перекрывали центральную улицу из-за акции протеста.

Также в Киеве проходила масштабная акция протеста под зданием посольства США. Силовики окружили здание посольства и перекрыли дороги.

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В Киеве массовая акция протеста, полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Киеве массовая акция протеста, полиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим
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