Протест ФОПов на Майдане: митингующие снова поставили палатки

Участники акции протеста движения "SaveФОП" установили новые палатки на Майдане Независимости. Этому предшествовала попытка силовиков демонтировать палатки, которые установили на Майдане еще днем.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

После того, как силовики демонтировали часть палаток, на Майдане осталось 2 палатки. Позже протестующие принесли и установили новые палатки, в которых планируют остаться на всю ночь.

Сейчас ситуация на Майдане Независимости спокойная. Большая часть силовиков уже ушла с Крещатика. Расходятся и участники акции протеста. По состоянию на сейчас на Майдане находится около 200 человек.

Фото: палаточный городок на Майдане (РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, предприниматели требуют отмены запрета на ведение бизнеса во время действия жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. Акция протеста ФОПов сегодня началась под Радой, потом митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда на Майдан, где развернули палаточный городок.

Вечером силовики попытались демонтировать установленные на Майдане палатки. В результате возникли столкновения. Сначала было известно о как минимум двух пострадавших.

Позже в МВД заявили, что во время демонтажа палаток пострадали трое правоохранителей. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на полицейских.