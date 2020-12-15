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Протест ФОПов на Майдане: митингующие снова поставили палатки

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 19:34
Протест ФОПов на Майдане: митингующие снова поставили палатки Фото: палаточный городок на Майдане (РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Левицкий

Участники акции протеста движения "SaveФОП" установили новые палатки на Майдане Независимости. Этому предшествовала попытка силовиков демонтировать палатки, которые установили на Майдане еще днем.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

После того, как силовики демонтировали часть палаток, на Майдане осталось 2 палатки. Позже протестующие принесли и установили новые палатки, в которых планируют остаться на всю ночь.

Сейчас ситуация на Майдане Независимости спокойная. Большая часть силовиков уже ушла с Крещатика. Расходятся и участники акции протеста. По состоянию на сейчас на Майдане находится около 200 человек.

Фото: палаточный городок на Майдане (РБК-Украина / Виталий Носач)

Напомним, предприниматели требуют отмены запрета на ведение бизнеса во время действия жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. Акция протеста ФОПов сегодня началась под Радой, потом митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда на Майдан, где развернули палаточный городок.

Вечером силовики попытались демонтировать установленные на Майдане палатки. В результате возникли столкновения. Сначала было известно о как минимум двух пострадавших.

Позже в МВД заявили, что во время демонтажа палаток пострадали трое правоохранителей. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на полицейских.

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