Министры экологии и ветеранов подали в отставку

В Верховную раду поступило заявление об отставке от министра экологии и министра ветеранов - Романа Абрамовского и Сергея Бессараба. Народные депутаты планируют рассмотреть этот кадровый вопрос уже завтра, 16 декабря.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на сегодняшнем заседании Рады.

"Объявление, поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", - заявил Разумков.

Кроме того, глава парламента попросил профильные комитеты собраться завтра утром на заседание, чтобы обсудить вопрос отставки этих министров.

"Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарные заседания", - заявил он.

Отметим, сегодня должно состояться заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского. На повестке дня - вопрос кадровых изменений в Кабинете министров.

Как писало РБК-Украина, парламент может назначить новых министров образования, энергетики, а также нового министра по делам ветеранов. Кроме того, в монобольшинстве рассказали, кто может возглавить эти министерства.