Новые критерии для вызова "скорой" и свежий рейтинг власти: новости за 16 декабря

В Кабмине отреагировали на протест ФОПов в Киеве, в Украине изменили критерии для вызова "скорой", появился свежий рейтинг партий и президента. Подробнее о том, что произошло в среду, 16 декабря - в материале РБК-Украина

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Кулеба о диалоге с Россией: этот разговор очень нужен

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что диалог с Россией необходим для построения стратегии. Однако, украинское общество не готово к этому. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на конференции "Дипломатия-2021".

По его словам, Украине не убежать от географии и украинцам нужно это понимать.

Условия поездок украинцев в Британию могут упростить

Верховная рада ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Народные депутаты приняли соответствующий законопроект №0083.

В связи с этим условия поездки граждан Украины в Великобританию могут упростить. Также страны усилят стратегическое партнерство для противодействия агрессии России.

В Украине изменили критерии для вызова "скорой"

В Украине оптимизировали работу "скорой помощи" и утвердили новый порядок определения приоритетности обращений от граждан. Соответствующее решение принял Кабмин, рассказал народный депутат Алексай Гончаренко в своем Telegram-канале.

Так, поступающие от граждан обращения разделили на четыре категории: критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные.

Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о достаточном количестве доказательств по делу "Роттердам+". В НАБУ считают, что нынешний прокурор в деле не способен довести его до суда. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

В заявлении НАБУ говорится, что прокурор, несмотря на шесть обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть производство, тем самым "лишив государство даже шанса на победу в состязательном процессе, что стало бы основой для дальнейшего возмещения ущерба".

В Канаде не верят, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не верит, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит в Иране из-за человеческой ошибки. При этом он не стал озвучивать версии катастрофы.

"Мы должны дать процессу идти своим чередом. Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов", - сказал Шампань.

Комитет ВР не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Об этом сообщила секретарь парламентского комитета, нардеп Наталья Пипа на странице в Facebook.

По ее словам, профильный комитет рекомендовал Верховной раде определиться, поддерживать ли кандидатуру Шкарлета, или нет.

Свежий рейтинг партий и президента: за кого проголосуют украинцы

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале декабря 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Если бы в начале декабря 2020 года проходили президентские выборы, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента планируют голосовать 18,6% всех опрошенных и 28,0% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова

Молдова повысила статус русского языка. Чиновников обязали говорить по-русски

Парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус. Закон принят по инициативе сторонников действующего президента Игоря Додона, который в ближайшее время уступит пост Майе Санду.

Сообщается, что скандальный закон о статусе русского языка приняли во втором чтении. Согласно документу, граждане смогут на русском языке обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации и, соответственно, получать ответы на языке обращения.

Уляна Супрун призвала "декоммунизировать" аптечки: эти лекарства нужно выбросить

Домашняя аптечка украинцев не должна содержать йод и зеленку, мазь Вишневского, перекись водорода и даже мазь "Звездочку"! Такое заявление сделала бывшая и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Экс-глава Минздрава отметила, что декоммунизация произошла по всей Украине, но остатки "советчины" продолжают оставаться в наших домашних аптечках. Супрун рекомендует обновить вместилище лекарств, выбросив оттуда ряд препаратов.

В Украину возвращаются морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине вскоре снова изменится. В страну вернутся морозы, но сильный "минус" ожидается не по всей территории страны. Синоптики обновили прогноз на следующие две недели, рассказав о температуре и осадках на конец декабря.

Так, согласно данным синоптиков Gismeteo, самая низкая температура ожидается в восточном регионе. Там столбики термометров в ночное время могут опускаться до -15 градусов. На Севере тоже приморозит, но не так сильно.