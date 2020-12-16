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Условия поездок украинцев в Британию могут упростить

Новина українською → Украина, Среда 16 декабря 2020 14:27
Условия поездок украинцев в Британию могут упростить Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Условия поездки граждан Украины в Великобританию могут упростить. Также страны усилят стратегическое партнерство для противодействия агрессии России.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления в парламенте.

Он представлял проект закона о ратификации соглашения с Британией о свободной торговле.

"Будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между нашими странами. Это будет способствовать выходу наших компаний на рынок Великобритании. Кроме того, мы усилим стратегическое политическое партнерство для противодействия агрессии Российской Федерации... Соглашение также предусматривает миграционные диалоги между странами, в результате которых поездки граждан Украины в Великобританию будут упрощены", - пояснил министр.

Напомним, Рада сегодня ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Народные депутаты приняли соответствующий законопроект №0083.

Как писало РБК-Украина, Украина и Великобритания подписали это соглашение 8 октября.

В интервью РБК-Украина посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что ключевым вопросом для возможности безвизовых путешествий в Британию является вопрос безопасности. Это относится ко всем странам, в том числе и к Украине.

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Новости Украины Политика поезд Великобритания Дмитрий Кулеба свободная торговля
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