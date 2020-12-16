Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Президентская партия постепенно теряет поддержку

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале декабря 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, партию "Слуга народа" поддерживают 26,5% респондентов.

Далее следуют:

"Европейская Солидарность" - 19,5%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,7%,

"Батьківщина" - 8,8%.

Также имеют шансы попасть в Раду партии "Сила и честь" (4,8%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,8%).

Рейтинг остальных партий менее 3%.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, за какую политическую партию Вы бы проголосовали?

Исследование проведено Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Партию "Слуга народа" поддерживали 27,9% респондентов.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 28,0%