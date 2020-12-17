Нові критерії для виклику "швидкої" та свіжий рейтинг влади: новини за 16 грудня

В Кабміні відреагували на протест ФОПів в Києві, в Україні змінили критерії для виклику "швидкої", з'явився свіжий рейтинг партій і президента. Детальніше про те, що сталося в середу, 16 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко відреагував на акції протесту руху SaveФОП. Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) прискорити поставки вакцини від COVID до України. Мова йде про поставки в рамках глобального механізму COVAX.

Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

В Україні за останні 7 днів динаміка захворюваності COVID-19 скоротилася більш ніж на 11%.

В Україні з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 2 тисячі випадків повторного захворювання на COVID-19. Зокрема, 12% повторних випадків припадає на медичних працівників.

Міністерство охорони здоров'я проведе тестування запису та виклику літніх людей на щеплення від коронавірусу. Тестування почнеться наступного тижня.

Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджає про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року. Бюро рекомендує жителям Європи носити маски під час сімейних зустрічей на майбутніх святах.

Кулеба про діалог з Росією: ця розмова дуже потрібна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що діалог з Росією необхідний для будування стратегії. Втім, українське суспільство не готове до цього. Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив на конференції "Дипломатія-2021".

За його словами, Україні не втекти від географії і українцям потрібно це розуміти.

Умови поїздки українців до Британії можуть спростити

Верховна рада ратифікувала угоду з Великобританією про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Народні депутати ухвалили відповідний законопроект №0083.

У зв’язку з цим умови поїздки громадян України до Великобританії можуть спростити. Також країни посилять стратегічне партнерство для протидії агресії Росії.

В Україні змінили критерії для виклику "швидкої"

В Україні оптимізували роботу "швидкої допомоги" та затвердили новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян. Відповідне рішення прийняв Кабмін, розповів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Так, звернення, що надходять від громадян, розділили на чотири категорії: критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.

Офіс генпрокурора саботує справу "Роттердам+", - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило про достатню кількість доказів по справі "Роттердам+". У НАБУ вважають, що нинішній прокурор у справі не здатний довести її до суду. Про це повідомляє прес-служба Бюро.

У заяві НАБУ говориться, що прокурор, незважаючи на шість обґрунтованих підозр, на фінальній стадії розслідування вирішив закрити провадження, тим самим "позбавивши державу навіть шансу на перемогу в змагальному процесі, що стало б основою для подальшого відшкодування шкоди".

У Канаді не вірять, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку

Міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку. При цьому він не став озвучувати версії катастрофи.

"Ми повинні дати процесові йти своєю чергою. Але хочу сказати, що ми бачили, як по літаку були випущені ракети, і, на мою думку, це викликає багато питань", - сказав Шампань.

Комітет ВР не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. Про це повідомила секретар парламентського комітету, нардеп Наталія Піпа на сторінці у Facebook.

За її словами, профільний комітет рекомендував Верховній раді визначитися, чи підтримувати кандидатуру Шкарлета, чи ні.

Свіжий рейтинг партій та президента: за кого проголосують українці

Якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку грудня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Якби на початку грудня 2020 року відбувалися президентські вибори, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента планують голосувати 18,6% усіх опитаних і 28,0% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Молдова підвищила статус російської мови. Чиновників зобов'язали говорити російською

Парламент Молдови остаточно повернув російській мові особливий статус. Закон прийнято з ініціативи прихильників чинного президента Ігоря Додона, який найближчим часом поступиться постом Майї Санду.

Повідомляється, що скандальний закон про статус російської мови прийняли у другому читанні. Згідно з документом, громадяни зможуть російською мовою звертатися до органів державної влади, державних установ, підприємств та організацій і, відповідно, отримувати відповіді мовою звернення.

Уляна Супрун закликала "декомунізувати" аптечки: ці ліки треба викинути

Домашня аптечка українців не повинна містити йод і зеленку, мазь Вишневського, перекис водню і навіть мазь "Зірочку"! Таку заяву зробила колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Ексголова МОЗ зазначила, що декомунізація сталася по всій Україні, але залишки "радянщини" продовжують залишатися в наших домашніх аптечках. Супрун рекомендує оновити вмістилище ліків, викинувши звідти ряд препаратів.

В Україну повертаються морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні невдовзі знову зміниться. В країну повернуться морози, але сильний "мінус" очікується не по всій території країни. Синоптики оновили прогноз на наступні два тижні, розповівши про температуру і опади на кінець грудня.

Так, згідно з даними синоптиків Gismeteo, найнижча температура очікується в східному регіоні. Там стовпчики термометрів у нічний час можуть опускатися до -15 градусів. На Півночі теж приморозить, однак не так сильно.