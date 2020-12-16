Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

За Зеленского в первом туре проголосуют менее 30% украинцев

Если бы президентские выборы проходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента планируют голосовать 18,6% всех опрошенных и 28,0% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова.

По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 12,9% и 19,3%, за Юрия Бойко - соответственно 12,1% и 17,2%, за Юлию Тимошенко - соответственно 5,8% и 7,7%, за Игоря Смешко - соответственно 4,5% и 5,8%

Кроме того, планируют голосовать за Владимир Гройсмана - соответственно 3,2% и 4,1%, за Анатолия Гриценко - соответственно 2,6% и 3,0%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 2,0% и 2,5%, Руслана Кошулинского - соответственно 1,2% и 1,9%, Олега Ляшко - 1,3% и 1,6%, Виталия Кличко - 1,1% и 1,5%, Александра Вилкула - 0,7% и 0,9%

За кого Вы проголосовали бы на выборах президента Украины?

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, за первого проголосовали бы 57% респондентов, за второго - 43%.

За кого Вы проголосовали бы во втором туре выборов президента Украины?

Исследование проведено Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы президентские выборы происходили в середине октября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.