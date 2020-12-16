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Кулеба о диалоге с Россией: этот разговор очень нужен

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 12:11
Кулеба о диалоге с Россией: этот разговор очень нужен Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что диалог с Россией необходим для построения стратегии. Однако, украинское общество не готово к этому.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на конференции "Дипломатия-2021".

По его словам, Украине не убежать от географии и украинцам нужно это понимать.

"В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет маркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины", - считает Кулеба.

Напомним, советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время. Такая встреча возможна после 14 декабря.

Отметим, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не видит оснований для проведения нормандской встречи в 2021 году.

Также РБК-Украина писало, что Россия исключила возможность проведения встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время.

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