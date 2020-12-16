В Канаде не верят, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не верит, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит в Иране из-за человеческой ошибки. При этом он не стал озвучивать версии катастрофы.

Об этом Шампань заявил в интервью CBC News.

Канада не верит в версию Ирана о причинах катастрофы рейса МАУ.

"Мы должны дать процессу идти своим чередом. Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов", - сказал Шампань.

Также в МИД Канады выразили беспокойство качеством информации о расследовании катастрофы, предоставленной иранской стороной.

"Я буду подвергать сомнению все, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету", - добавил Шампань.

Он отметил, что сейчас сложно разобраться в причинах катастрофы, так как Иран не предоставляет Канаде доступ к свидетелям, уликам и подозреваемым.

Напомним, иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Власть Тегерана три дня отрицала ракетный удар, но в итоге подтвердила его.

Ранее Иран заявил, что выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу МАУ. Позже Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

Как писало РБК-Украина, в случае, если переговорный процесс зайдет в тупик, Украина может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ. Пока обещания Ирана остаются не реализованными.