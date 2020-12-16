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Комитет ВР не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 16:52
Комитет ВР не поддержал назначение Шкарлета министром образования Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Сейчас Шкарлет временно исполняет обязанности главы Минобразования.

Об этом сообщила секретарь парламентского комитета, нардеп Наталья Пипа на странице в Facebook.

По ее словам, профильный комитет рекомендовал Верховной раде завтра определиться, поддерживать ли кандидатуру Шкарлета, или нет.

"Комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - написала нардеп.

Она также опубликовала результаты сегодняшнего голосования профильного комитета. Так, из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.

Напомним, вчера стало известно, что в правительстве могут появиться новые министры. В частности, в Верховной раде планируют назначить министров образования и энергетики. В "Слуге народа" также рассказали, кого могут назначить в Кабмин.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что представит кандидатов на должности министра образования и министра энергетики.

Добавим, назначить новых министров могут на заседании парламента 17-18 декабря.

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