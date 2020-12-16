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Рада ратифицировала соглашение с Британией о свободной торговле и партнерстве

Новина українською → Украина, Среда 16 декабря 2020 14:00
Рада ратифицировала соглашение с Британией о свободной торговле и партнерстве Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Народные депутаты приняли соответствующий законопроект №0083.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 303 нардепа.

Принятие закона не приведет к дополнительным финансовым и материальных затратам из государственного бюджета.

Соглашение необходимо для формирования качественно новой правовой основы отношений между Украиной и Соединенным королевством.

Положения раздела IV соглашения предусматривают либерализацию двусторонней торговли на уровне не ниже, чем сегодня установлен режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Предусмотрено постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Британией в соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины. Графики являются асимметричными. Таможенная пошлина для Украины не будет применяться с 2023-го, тогда как ввозная пошлина для королевства не будет применяться с 2026 года.

Устанавливаются беспошлинные тарифные квоты Британии для 36 видов товаров, при этом по четырем видам будут установлены дополнительные объемы. В свою очередь Украина должна установить тарифные квоты для трех видов товаров и предусмотреть дополнительные объемы для еще двух.

Другим институциональным механизмом, предусмотренным соглашением, является Торговый комитет. Он будет состоять из представителей сторон на наиболее приемлемом уровне для решения всех вопросов свободной торговли между государствами.

Напомним, Украина и Великобритания подписали это соглашение 8 октября.

Как писало РБК-Украина, государства также договорились о разработке плана противодействия гибридной войне, которую ведет РФ. Договоренностей достигли во время встречи главы МВД Украины и советника премьера Британии.

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