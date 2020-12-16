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Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 13:12
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ Фото: НАБУ (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о достаточном количестве доказательств по делу "Роттердам+". В НАБУ считают, что нынешний прокурор в деле не способен довести его до суда.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

В заявлении НАБУ говорится, что прокурор, несмотря на шесть обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть производство, тем самым "лишив государство даже шанса на победу в состязательном процессе, что стало бы основой для дальнейшего возмещения ущерба".

"Вполне естественно, что при таких обстоятельствах следствие настаивает на смене прокурора. Однако это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис генерального прокурора саботирует", - говорится в заявлении Бюро.

Напомним, старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко ранее заявил, что досудебное расследование не смогло установить никаких убытков от действия формулы "Роттердам+".

В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". Она была закрыта прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным.

Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

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