Главу КСУ вызывают в прокуратуру, а Британия и ЕС согласовали торговую сделку: новости за 24 декабря

Минздрав представил план вакцинации населения от коронавируса, главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызывают в Офис генерального прокурора, Британия и Европейский союз договорились о торговом соглашении по Brexit. Подробнее о том, что произошло в четверг, 24 декабря – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Тупицкого вызывают в прокуратуру для вручения подозрения

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызывают в Офис генерального прокурора. Ему хотят вручить подозрение в уголовном деле.

РБК-Украина разбиралось, в чем конкретно могут подозревать нынешнего главу КСУ.

Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Он подписал закон 24 декабря. Об этом говорится на сайте Рады.

Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

НАБУ вручило повестку на суд главе ОАСК Вовку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило повестку на судебное заседание главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Он должен явиться на заседание как подозреваемый.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. Детективы заявили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране.

Пленник Кремля Шумков вернулся в Украину

Украинский политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину. Военнослужащий вооруженных сил Украины более трех лет находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области, Россия. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, Шумков пересек российско-украинскую границу и прибыл в пункт пропуска "Бачевск". Там его встретили родственники, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.

Суд ЕС отменил решение о наложении санкций на Азарова

Суд Европейского союза отменил решение на наложении санкций на Николая Азарова. Суд рассмотрел жалобу юристов экс-премьера на решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года оставить его в перечне лиц, против которых введены санкции.

Евросуд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе. \

На Донбассе за день ранены двое военных, боевиков накрыли ответным огнем

В четверг, 24 декабря, двое украинских военнослужащих на Донбассе получили ранения. В общей сложности за день зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Сообщается, что на многочисленные обстрелы украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ.

Дело Татарова передали на расследование в СБУ

Дело замглавы Офиса президента Олега Татарова передали на расследование в Службу безопасности Украины. До этого дело вели детективы Национального антикоррупционного бюро. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, именно НАБУ объявило Татарову о подозрении в возможной причастности к коррупции. Следствие утверждает, что он на должности в строительной компании "УкрБуд" якобы был причастен к предоставлению взятки за заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

Санду вступила в должность президента Молдовы: как прошла инаугурация (фото, видео)

В четверг, 24 декабря 2020 года, Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы. Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики в Кишиневе.

В зале присутствовали послы, депутаты парламента, судьи конституционного суда, а также представители религиозных конфессий. Также сообщается, что возле Дворца собрались люди, но это не протест, - они пришли поприветствовать Санду.

Британия и ЕС договорились о торговом соглашении по Brexit, - Bloomberg

Переговорщики из Британии и Европейского союза договорились о торговой сделке после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Теперь соглашение передадут британскому премьеру и президенту Еврокомиссии.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем начались еще 23 декабря вечером и продолжались всю ночь. Дипломатические источники рассказывали, что стороны приблизились к успешному завершению переговоров якобы после уступок Британии, но никакой официальной информации об этом не было.

Трамп помиловал экс-главу штаба Манафорта, осужденного в "российском деле"

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 человек, в том числе бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна. Они были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Пол Манафорт был осужден за финансовые и налоговые преступления по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал свидетельства вмешательства в выборы в США, а также связи Трампа с Москвой.

В сети появилась рождественская открытка с 3-летней принцессой Елизаветой

Букингемский дворец опубликовал на своей странице в Instagram рождественскую открытку, на которой изображена 3-летняя принцесса, будущая королева Великобритании Елизавета II.

Снимок сделан в 1929 году. На нем изображены герцог и герцогиня Йоркские и их 3-летняя дочь принцесса Елизавета Йоркская, которую сейчас все знают как королеву Елизавету II.

Билл Гейтс дал оптимистический прогноз на 2021 год: 12 поводов для радости

Основатель Microsoft и миллиарде Билл Гейтс дал свой прогноз на 2021 год. Он высказал мнение, что следующий год будет для мира более позитивным, чем 2020 год.

В своем блоге Билл Гейтс написал, что у человечества есть как минимум 12 поводов для радости в наступающем году. Он отметил, что скорость, с которой фармацевтические компании откликнулись на вызов пандемии и создали вакцину, заслуживает благодарности. В 2021 году многие жители Земли уже смогут свободно вакцинироваться от нового вируса.

Известный стилист рассказал, в чем встречать Новый год 2021: подбираем фасон и цвет

Многие модницы ломают голову, в чем встретить Новый год, дабы выделиться среди других гостей вечеринки. Чтобы вызвать лишь приятный восторг, стилист реалити "Супер Топ-модель по-украински" Юрий Варивода порекомендовал несколько беспроигрышных вариантов и рассказал про последние тренды.

Так, в 2021 году стального Быка следует выбирать наряды спокойных некричащих тонов, а вот сиять можно и даже нужно. "Выбирайте неяркое платье. Идеальным будет, конечно же, серебристое. Но пастельный, белый или, наоборот, глубокие темные тона тоже подойдут", - рекомендует стилист.

Укргидрометцентр дал прогноз на январь 2021 года

В январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки.