Укргидрометцентр дал прогноз на январь 2021 года

Синоптики прогнозируют теплый месяц

В январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 1-6 градусов мороза, в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах 7-8 градусов мороза.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 градусов мороза, в Карпатах, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей 38-39,8 градусов мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры - 7-14 градусов тепла, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 15-18 градусов, в Крыму до 21 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-56 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 57-155 мм.

"Гололед отмечается в среднем 1-7 дней за месяц, метели чаще всего наблюдаются на Левобережье страны и в Прикарпатье", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха понизилась до 3,4 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - всего 215 дней.