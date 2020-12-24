Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Он подписал закон 24 декабря.
Об этом говорится на сайте Рады.
Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Ранее парламент Украины продлил действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. Отметим, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.
Отметим, украинская делегации в Трехсторонней контактной группе прокомментировала продление особого статуса Донбасса. Считают это позитивным шагом.
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.
В материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО" говорится, что изменения в закон об особом статусе ОРДЛО пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в ТКГ по Донбассу.