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Британия и ЕС договорились о торговом соглашении по Brexit, - Bloomberg

Новина українською → Брюссель, Четверг 24 декабря 2020 16:58
Британия и ЕС договорились о торговом соглашении по Brexit, - Bloomberg Фото: Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Переговорщики из Британии и Европейского союза договорились о торговой сделке после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Теперь соглашение передадут британскому премьеру и президенту Еврокомиссии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников, которые ознакомлены с делом.

После согласования переговорщиками торговое соглашение должны подписать премьер Британии Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ближайшее время им передадут согласованный документ.

Отметим, соглашение должно регулировать торговые отношения между Британией и ЕС после завершения переходного периода после Brexit. Переходный период завершается 31 декабря 2020 года и уже с 1 января 2021 года Британия завершит процесс выхода из ЕС.

Напомним, переговоры между Лондоном и Брюсселем начались еще вчера и продолжались всю ночь. Дипломатические источники рассказывали, что стороны приблизились к успешному завершению переговоров якобы после уступок Британии, но никакой официальной информации об этом не было.

До этого Джонсон заявлял, что не планирует продолжать переговоры с ЕС в 2021 году. Об этом просили представители правящей Консервативной партии, но британский премьер отказал.

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