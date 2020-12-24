ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин разрешил ресторанам работать всю новогоднюю ночь

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 11:01
Кабмин разрешил ресторанам работать всю новогоднюю ночь Фото: ресторан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рестораны и кафе 1 января смогут работать до 7 утра

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий карантине". Кафе и рестораны 1 января смогут работать не до часу ночи, а до 7 утра.

Соответствующее постановление № 1301 принято правительством 23 декабря 2020 года и размещено на Правительственном портале.

В подпункте 12 пункта 2 карантинной постановления цифры и слова "до 1-го часа" заменены цифрой и словами "до 7 часов". Этим подпунктом вводились ограничения работы кафе и ресторанов, которым было разрешено работать до 1-го часа в новогоднюю ночь.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 9 декабря 2020 года № 1236 ввел новые ограничения в связи с острой респираторной инфекцией SARS-CoV-2. Этим же постановлением водятся дополнительные карантинные меры с 8 до 24 января 2021 года.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Выступают против 41% респондентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кабинет Министров Украины Карантин
NEWS
Какая COVID-вакцина поступит в Украину: названы главные факторы
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Какая COVID-вакцина поступит в Украину: названы главные факторы
DAILY
Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19