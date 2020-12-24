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НАБУ вручило повестку на суд главе ОАСК Вовку

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 14:55
НАБУ вручило повестку на суд главе ОАСК Вовку Фото: Павел Вовк (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило повестку на судебное заседание главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Он должен явиться на заседание как подозреваемый.

Об этом сообщает НАБУ.

Бюро опубликовало видео, в котором один из сотрудников ведомства зачитывает текст повестки о необходимости явиться на заседание Высшего антикоррупционного суда 5 января 2021 года.

НАБУ отмечает, что повестку Вовку вручали во время празднования, организованного бывшим народным депутатом, главой одного из юридических вузов.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. Детективы заявили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране.

В конце ноября НАБУ обратилось к генеральному прокурору с просьбой разрешить задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева. Руководство ОАСК подозревают в попытке захвата государственной власти, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием.

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