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На Донбассе за день ранены двое военных, боевиков накрыли ответным огнем

Новина українською → Донбасс, Четверг 24 декабря 2020 18:28
На Донбассе за день ранены двое военных, боевиков накрыли ответным огнем Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 24 декабря, двое украинских военнослужащих на Донбассе получили ранения. В общей сложности за день зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что большинство провокаций зафиксировано в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе Водяного противник четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

На этом же направлении в районе Красногоровки украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали с ранениями, жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле населенного пункта Шумы противник вел обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате один боец получил огнестрельное ранение. Его доставили в медицинское учреждение.

Также сообщается, что на многочисленные обстрелы украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ направила ОБСЕ ноту после ранения военного возле Шумов.

Отметим, сегодня был продлен закон об особом статусе Донбасса.

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