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Украина сократила список стран "красной зоны"

Новина українською → Украина, Четверг 24 декабря 2020 16:23
Украина сократила список стран "красной зоны" Фото: девушка в аэропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 24 декабря, Министерство здравоохранения Украины обновила список стран "красной зоны". По сравнению с минувшей неделей, он сократился на две страны.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Так, по сравнению с минувшей неделей, в список стран "красной зоны" вошли Великобритания, Румыния и Германия.

При этом в "зеленую зону" попала Иордания.

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе работать всю новогоднюю ночь.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки выявили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более миллиона человек.

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