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Израиль объявил всеобщий карантин с ограничением на передвижение

Новина українською → Иерусалим, Четверг 24 декабря 2020 12:01
Израиль объявил всеобщий карантин с ограничением на передвижение Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский, Анастасия Рокитна

Правительство Израиля на две недели усилит карантин в связи с пандемией коронавируса. Новые ограничения будут действовать в стране с 27 декабря.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщается, усиление карантина вступит в силу в 17:00.

Какие ограничения вводят:

  • ограничения на передвижение: разрешено удаляться на расстояние до 1000 метров от места жительства (кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию);

  • полностью закрываются торговля, прекращается работа системы развлечений и досуга, кроме служб доставки;

  • работа общественного транспорта сокращается на 50%;

  • прекращена деятельность проекта "Зеленые острова".

Как глава правительства написал, число работников на предприятиях, не ведущих прием посетителей, будет сокращено на 50%. Также сократят работу общественного транспорта на 50%.

По его словам, индивидуальные занятия спортом разрешены без ограничения расстояния от дома (включая выход и возвращение из дома, но без использования транспорта). Также разрешено совместное пребывание не более 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Занятия в детских садах, 1-4 и 11-12 классах школ будут проводиться с 8:00 до 13:00 (родители смогут отводить и забирать своих детей с 7 часов утра до 14:00). Также допускается передача детей между родителями при совместной опеке.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает запрет приема всех международных авиарейсов.

Напомним, в Израиле началась вакцинация от коронавируса.

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