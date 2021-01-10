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Обнаружены "черные ящики" разбившегося индонезийского самолета

Новина українською → Джакарта, Воскресенье 10 января 2021 12:10
Обнаружены "черные ящики" разбившегося индонезийского самолета Фото: Boeing Sriwijaya Air (twitter.com/drpenking)
Автор: Анастасия Рокитна

Поисковая группа установила местонахождение двух "черных ящиков" разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524. В результате авиакатастрофы погибли 62 человека.

Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного агентства страны Багус Пурухито, передает AFP.

"Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев", - сказал он на пресс-конференции.

Напомним, в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту были 62 человека, в том числе 10 детей.

Отметим, в Индонезии нашли останки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров.

Ранее сообщалось, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигнала тревоги.

РБК-Украина писало, что в сети уже появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.

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