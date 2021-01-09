Взрыв на газопроводе под Лубнами: не исключают диверсию

Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что разгерметизация на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области могла произойти из-за диверсии. Причины повреждение газопровода установят в ходе расследования.

Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС на странице в Facebook.

Сейчас оператор собирает и уточняет всю информацию по взрыву на газопроводе вблизи Лубнов.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии или попытки незаконной врезки", - заявил оператор.

Напомним, сегодня вечером вблизи Лубнов в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. В соцсетях распространяли фото и видео со столбом огня, который поднимался над полем.

Как писало РБК-Украина, взрыв на газопроводе под Лубнами произошел из-за разгерметизации. Информацию о повреждении газопровода передали полиции и СБУ.

Добавим, ликвидация последствий взрыва на газопроводе в Полтавской области еще продолжается. На месте повреждения наблюдается факельное горение.