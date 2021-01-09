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Индонезийский самолет разбился в море. Власти подтвердили авиакатастрофу

Новина українською → Джакарта, Суббота 09 января 2021 14:21
Индонезийский самолет разбился в море. Власти подтвердили авиакатастрофу Фото: самолет Sriwijaya Air разбился в море (wikipedia.org by Airplaneguy11)
Автор: РБК-Украина

Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально. Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале.

Об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.

"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.

Напомним, ранее в сети появились фото и видео с места предполагаемой авиакатастрофы в Индонезии. Сообщалось, что местные рыбаки нашли обломки самолета, а также вещи пассажиров.

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