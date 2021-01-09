Индонезийский самолет разбился в море. Власти подтвердили авиакатастрофу
Фото: самолет Sriwijaya Air разбился в море (wikipedia.org by Airplaneguy11)
Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально. Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале.
Об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.
"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.
Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.
По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.
Напомним, ранее в сети появились фото и видео с места предполагаемой авиакатастрофы в Индонезии. Сообщалось, что местные рыбаки нашли обломки самолета, а также вещи пассажиров.