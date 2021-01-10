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В Киеве разрешили работу катков, но есть условия

Новина українською → Киев, Воскресенье 10 января 2021 13:39
В Киеве разрешили работу катков, но есть условия Фото: каток на Контрактовой площади (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ввели жесткие карантинные ограничения. Однако, работу катков с соблюдением карантинных требований разрешили.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в Киеве.

Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время локдауна, говорится в сообщении. Речь идет о работе праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых. Любые ярмарки и торговля продуктами (сэндвичи, глинтвейн) и непродовольственными товарами останавливаются.

"Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднований должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метров и не допускать на игровые площадки более 20 человек", - сообщили о работе катков.

Напомним, в Украине действует локдаун из-за коронавируса. Дополнительные ограничения введены в ряде сфер с 8 января до полуночи 25 января. За вчера обнаружили 5011 новых случаев коронавируса.

Во время локдауна в Украине можно купить сигареты в киосках. На киоски не распространяются ограничения, поскольку они не принимают посетителей.

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