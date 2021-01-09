Фото: взрыв на газопроводе в Лубнах (facebook.com/Kharkov.City)

В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. На место происшествия выехали спасатели и полиция.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, пока информации о пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе компании "Лубныгаз", произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы.

По предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.

Масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави Просто зараз масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави UPD: в місті Лубни Полтавської області, прогримів потужний вибух. Попередньо, вибухнула газова заправка або газопровід. Posted by Київ Інформ on Saturday, January 9, 2021

Обновлено 17:25.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что взрыв произошел на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. На место происшествия, как указано на сайте ДСНС, направили 8 единиц техники и мобильную оперативную группу.

Напомним, 8 января в Николаевской области произошел пожар на нефтебазе возле станции Гороховка Витовского района. На территории базы произошло возгорание емкости с битумом 50 метров кубических.

Кроме того, 15 сентября возле пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла авария на газопроводе. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. Позже полиция открыла дело из-за прорыва газопровода в Чабанах.