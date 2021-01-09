Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

В компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Об этом говорится в заявлении Twitter Safety.

Речь идет о личном аккаунте президента США, которую заблокировали после событий в Капитолии.

"После тщательного анализа недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении.

Ранее соцсеть Twitter пригрозила навсегда заблокировать личный аккаунт Трампа. Twitter заблокировал аккаунт президента США на 12 часов и потребовал от него удаления трех записей.

Напомним, Трамп выполнил требование Twitter после того, как его аккаунт временно заблокировали.

РБК-Украина писало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы.