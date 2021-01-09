Появились фото и видео с места возможной авиакатастрофы в Индонезии

После сообщений о том, в Индонезии с радаров пропал пассажирский самолет, в сети появились фото с места возможной авиакатастрофы. Сообщается, что жители островов в районе предполагаемого крушения могли найти обломки.

Об этом сообщает CNN Indonesia.

Сообщается, что сегодня в районе островов, возле которых мог разбиться Boeing, нашли обломки, а также части тел. Все это обнаружили местные рыбаки. Они вышли в море на поиски после того, как услышали взрыв.

Отметим, данные о количестве пассажиров и членов экипажа на борту расходятся. Некоторые СМИ называют цифру 56 человек, другие - 62.

Фото: предполагаемые обломки самолета (kontan.co.id)

Официально власти Индонезии не подтвердили, что самолет потерпел крушение.

На данный момент известно, что с ним была потеряна связь через несколько минут после взлета. По данным сервиса FlightRadar24, он исчез с радаров над Яванским морем.

Напомним, до этого крупная авиакатастрофа в Индонезии произошла осенью 2018 года, когда разбился самолет Boeing 737 MAX. Тогда погибли 189 пассажиров и членов экипажа.