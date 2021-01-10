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Взрыв в Лубнах: газоснабжение восстановлено

Новина українською → Лубны, Воскресенье 10 января 2021 11:49
Взрыв в Лубнах: газоснабжение восстановлено Фото: место взрыва (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Восстановлено газоснабжение в Полтавской области после взрыва в Лубнах. В 17 населенных пунктах снова есть газ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сейчас проводят оповещение населения в связи с восстановлением газоснабжения в населенных пунктах, которое было прекращено вследствие отключения ГРС "Вишневое".

Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами.

Напомним, вчера в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубен. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

Как писало РБК-Украина, Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что повреждение газопровода в Полтавской области могло быть следствием диверсии.

Отметим, взрыв на газопроводе под Лубнами произошел из-за разгерметизации. Информацию о повреждении газопровода передали полиции и СБУ.

Кроме того, в компании "Лубныгаз" предупреждали о возможных экстренных отключениях населенных пунктов от газа из-за аварии на газопроводе.

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