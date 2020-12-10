Посилення карантину в Україні і пожежа в Полтаві: новини за 9 грудня

Карантин в Україні посилять в січні 2021, Європейський союз виділив Україні транш на 600 млн, в центрі Полтави спалахнула пожежа, є жертва. Детальніше про те, що сталося в середу, 9 грудня - в матеріалі РБК-Україна

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ЄС виділив Україні черговий транш на 600 млн євро

Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро. Кредит піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.

Раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Євросоюз готується виплатити перший транш макрофінансової допомоги з програми на 1,2 млрд євро, але після того, як рішення про свій транш прийме МВФ.

Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: немає субстанції для переговорів

Російська влада виключає можливість зустрічі президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським найближчим часом. Для таких переговорів поки немає "субстанції". Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

На його думку, такою субстанцією могло б стати виконання домовленостей нормандського саміту в Парижі, який пройшов 9 грудня 2019 року.

Венеціанська комісія опублікувала рішення по КСУ

Венеціанська комісія опублікувала Спільний терміновий висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020. Документ представлять на схвалення на пленарному засіданні 11 грудня.

Висновок опубліковано на сайті Венеціанської комісії. В документі йдеться, що боротьба з корупцією є важливим елементом

держави, але також відзначається роль поваги до Конституції.

ПриватБанк домігся розгляду в Ізраїлі позову до Коломойського на 600 млн доларів

Окружний суд Тель-Авів (Ізраїль) вирішив, що позов ПриватБанку проти його колишніх власників та інших відповідачів на 600 млн доларів буде розглянуто в повному обсязі. Суд відхилив клопотання Israel Discount Bank. Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Як наголошується в повідомленні, в грудні 2019 року ПриватБанк подав позов в Окружний суд м. Тель-Авів, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі не менше 600 млн доларів, які були незаконно виведені з ПриватБанку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю - Israel Discount Bank.

Пожежа в Полтаві: виявлена ​​ жертва, поліція порушила справу

У середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в центрі Полтави - загорілася будівля колишнього дворянського зібрання, яка була побудована в 1810 році. В результаті вигоріли кілька ресторанів, обвалився дах.

На пожежі виявили тіло. Поліція порушила кримінальну справу.

Венеція пішла під воду через помилку в прогнозі: фото затопленого міста

Венеція пішла під воду через те, що вчасно не була задіяна система мобільних шлюзів MOSE, яка призначена для захисту від повеней італійського міста.

У вівторок, 8 грудня, систему не активували, оскільки прогнозувалося, що пік припливу буде не таким сильним, як виявилося.

"Шахтар" зіграв внічию з "Інтером" і продовжить виступ у Лізі Європи

Донецький "Шахтар" зіграв внічию з "Інтером" в матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася з рахунком 0:0.

Жодній з команд так і не вдалося відзначитися голом попри велику кількість гольових моментів. На останніх хвилинах зустрічі голкіпер "гірників" Анатолій Трубін зробив кілька сейвів і врятував команду від поразки.