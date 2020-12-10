Ужесточение карантина в Украине и пожар в Полтаве: новости за 9 декабря

Карантин в Украине ужесточат в январе 2021, Европейский союз выделил Украине транш на 600 млн, в центре полтавы вспыхнул пожар, есть жертва. Подробнее о том, что произошло в среду, 9 декабря - в материале РБК-Украина

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ЕС выделил Украине очередной транш на 600 млн евро

Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 млн евро. Кредит пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль.

Ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что Евросоюз готовится выплатить первый транш макрофинансовой помощи из программы на 1,2 млрд евро, но после того, как решение о своем транше примет МВФ.

Кремль о встрече Путина и Зеленского: нет субстанции для переговоров

Российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Для таких переговоров пока нет "субстанции". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его мнению, такой субстанцией могло бы стать выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже, который прошел 9 декабря 2019 года.

Венецианская комиссия опубликовала решение по КСУ

Венецианская комиссия опубликовала Совместное срочное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020. Документ представят на одобрение на пленарном заседании 11 декабря.

Заключение опубликовано на сайте Венецианской комиссии. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.

ПриватБанк добился рассмотрения в Израиле иска к Коломойскому на 600 млн долларов

Окружной суд г. Тель-Авив (Израиль) решил, что иск ПриватБанка против его бывших собственников и других ответчиков на 600 млн долларов будет рассмотрен в полном объеме. Суд отклонил ходатайство Israel Discount Bank. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как отмечается в сообщении, в декабре 2019 года ПриватБанк подал иск в Окружной суд г. Тель-Авив, Израиль, касательно схемы присвоения средств в размере не менее 600 млн долларов, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля - Israel Discount Bank.

Пожар в Полтаве: обнаружена жертва, полиция возбудила дело

В среду, 9 декабря, вспыхнул пожар в центре Полтавы - загорелось здание бывшего дворянского собрания, которое было построено в 1810 году. В результате выгорели несколько ресторанов, обрушилась крыша.

На месте пожара обнаружили одно тело. Полиция возбудила уголовное дело.

Венеция ушла под воду из-за ошибки в прогнозе: фото затопленного города

Венеция ушла под воду из-за того, что вовремя не была задействована система мобильных шлюзов MOSE, которая предназначена для защиты от наводнений итальянского города.

Во вторник, 8 декабря, систему не активировали, поскольку прогнозировалось, что пик прилива будет не таким сильным, как оказалось.

"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 0:0.

Ни одной из команд так и не удалось отличиться голом несмотря на обилие голевых моментов. На последних минутах встречи голкипер "горняков" Анатолий Трубин совершил несколько сэйвов и спас команду от поражения.