Транспорт, перукарні та магазини: що працюватиме після посилення карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Під час жорсткого карантину буде працювати громадський транспорт і продуктові магазини. Також дозволено приймати клієнтів салонам краси.

Про це повідомляється в інфографіці Кабінету міністрів.

Згідно з рішенням уряду, під час жорсткого карантину з 8-го по 24 січня будуть дозволені:

робота громадського транспорту, міжміське та міжнародне авіа-, авто- та залізничне сполучення;

торгівля продовольчими товарами;

торгівля медикаментами, виробами медпризначення та ветпрепаратами;

торгівля засобами гігієни, засобами зв'язку та кормом для тварин;

техоблуговування та ремонт автомобілів;

робота АЗС (без зон харчування);

робота фінансових установ;

робота поштових операторів;

робота перукарень та салонів краси за попереднім записом;

робота готелів (зони спільного харчування будуть працювати тільки з 6 до 11:00);

спортивні заходи професійних клубів без глядачів.

Сьогодні Кабінет міністрів затвердив період жорсткого карантину в січні. Під час нього забороняється прийом клієнтів в ресторанах, кафе і барах (лише прийом замовлень на доставку та виніс), робота фітнес-центрів, спортзалів, кінотеатрів, театрів та проведення будь-яких масових заходів.

Також Кабмін затвердив продовження карантину і режиму надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року.