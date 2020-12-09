Транспорт, перукарні та магазини: що працюватиме після посилення карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Під час жорсткого карантину буде працювати громадський транспорт і продуктові магазини. Також дозволено приймати клієнтів салонам краси.
Про це повідомляється в інфографіці Кабінету міністрів.
Згідно з рішенням уряду, під час жорсткого карантину з 8-го по 24 січня будуть дозволені:
- робота громадського транспорту, міжміське та міжнародне авіа-, авто- та залізничне сполучення;
- торгівля продовольчими товарами;
- торгівля медикаментами, виробами медпризначення та ветпрепаратами;
- торгівля засобами гігієни, засобами зв'язку та кормом для тварин;
- техоблуговування та ремонт автомобілів;
- робота АЗС (без зон харчування);
- робота фінансових установ;
- робота поштових операторів;
- робота перукарень та салонів краси за попереднім записом;
- робота готелів (зони спільного харчування будуть працювати тільки з 6 до 11:00);
- спортивні заходи професійних клубів без глядачів.
Сьогодні Кабінет міністрів затвердив період жорсткого карантину в січні. Під час нього забороняється прийом клієнтів в ресторанах, кафе і барах (лише прийом замовлень на доставку та виніс), робота фітнес-центрів, спортзалів, кінотеатрів, театрів та проведення будь-яких масових заходів.
Також Кабмін затвердив продовження карантину і режиму надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року.