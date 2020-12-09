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Транспорт, перукарні та магазини: що працюватиме після посилення карантину

Новость на русском → Україна, Середа 09 грудня 2020 17:27
Транспорт, перукарні та магазини: що працюватиме після посилення карантину Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Під час жорсткого карантину буде працювати громадський транспорт і продуктові магазини. Також дозволено приймати клієнтів салонам краси.

Про це повідомляється в інфографіці Кабінету міністрів.

Згідно з рішенням уряду, під час жорсткого карантину з 8-го по 24 січня будуть дозволені:

  • робота громадського транспорту, міжміське та міжнародне авіа-, авто- та залізничне сполучення;
  • торгівля продовольчими товарами;
  • торгівля медикаментами, виробами медпризначення та ветпрепаратами;
  • торгівля засобами гігієни, засобами зв'язку та кормом для тварин;
  • техоблуговування та ремонт автомобілів;
  • робота АЗС (без зон харчування);
  • робота фінансових установ;
  • робота поштових операторів;
  • робота перукарень та салонів краси за попереднім записом;
  • робота готелів (зони спільного харчування будуть працювати тільки з 6 до 11:00);
  • спортивні заходи професійних клубів без глядачів.

Транспорт, перукарні та магазини: що працюватиме після посилення карантину

Сьогодні Кабінет міністрів затвердив період жорсткого карантину в січні. Під час нього забороняється прийом клієнтів в ресторанах, кафе і барах (лише прийом замовлень на доставку та виніс), робота фітнес-центрів, спортзалів, кінотеатрів, театрів та проведення будь-яких масових заходів.

Також Кабмін затвердив продовження карантину і режиму надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року.

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