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Білорусь закриває наземний кордон на виїзд через 10 днів

Новость на русском → Мінськ, Середа 09 грудня 2020 23:54
Білорусь закриває наземний кордон на виїзд через 10 днів Фото: білоруський прикордонник (facebook.com GpkGovBY)
Автор: Инна Собора

Через COVID-19 Білорусь припинить виїзд громадян з країни через наземні пункти пропуску. Обмеження вступають в силу через 10 днів, з 17 грудня.

Про це йдеться в постанові Ради міністрів Білорусі.

Обмеження будуть діяти на автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях) та річкових портах.

Міра вживається в цілях "запобігання поширенню в країні COVID-19".

РБК-Україна писало, що з 1 листопада Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавіруса. Потрапити в країну можна було тільки літаком через аеропорт "Мінськ".

Нагадаємо, Україна домовилася з Білоруссю про допуск українців-пацієнтів білоруських лікарень в сусідню країну. Зараз Білорусь не пускає українців через наземні пункти пропуску.

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