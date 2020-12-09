Карантин в Україні продовжили до кінця зими

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні, який був введений з-за пандемії коронавірусу, до кінця зими. Карантин буде діяти до 28 лютого 2021 року.

Це рішення було затверджено на засіданні Кабміну після пропозиції міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Ми пропонуємо продовжити карантин до 28 лютого 2021 року. Також продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 лютого", - сказав Степанов.

За словами Степанова, в рамках нової постанови про карантин передбачається зміна режиму роботи закладів громадського харчування. Вони можуть працювати до 23:00, але проведення розрахункових операцій обмежується до 22:00.

Також в документі будуть розписані обмеження на період дії жорсткого карантину з 8-го по 24 січня.

Постанову з переліком обмежень на період карантину буде доопрацьовано та опубліковано протягом одного дня.

Раніше Кабінет міністрів України назвав дату початку жорсткого карантину. Він розпочнеться 8 січня і триватиме до 24 січня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили понад 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому число тих, що одужали перевищує кількість тих, що заразилися на дві тисячі.