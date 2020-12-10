"Шахтар" зіграв внічию з "Інтером" і продовжить виступ у Лізі Європи

Донецький "Шахтар" зіграв внічию з "Інтером" в матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася з рахунком 0:0.

Жодній з команд так і не вдалося відзначитися голом попри велику кількість гольових моментів. На останніх хвилинах зустрічі голкіпер "гірників" Анатолій Трубін зробив кілька сейвів і врятував команду від поразки.

Таким чином, підопічні Луїша Каштру з 8 очками посіли підсумкове третє місце у своїй групі і відправляться в плей-офф Ліги Європи, а "Інтер" виявився на останньому місці і закінчує свою єврокубкову кампанію.

У паралельному матчі групи мадридський "Реал" вдома переграв менхенгладбаську "Боруссію" з рахунком 2:0. Команда Зінедіна Зідана набрала 10 очок і очолила таблицю, німці зайняли друге місце.

Нагадаємо, напередодні київське "Динамо" вирвало у "Ференцвароша" путівку в Лігу Європи.