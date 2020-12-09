ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: немає субстанції для переговорів

Новость на русском → Москва, Середа 09 грудня 2020 12:33
Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: немає субстанції для переговорів Фото: у Володимира Путіна прокоментували можливу зустріч з Володимиром Зеленським (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська влада виключає можливість зустрічі президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським найближчим часом. Для таких переговорів поки немає "субстанції".

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, зустріч заради зустрічі не потрібна нікому. Він також зазначив, що зустріч Путіна і Зеленського має бути добре підготовлена, і цим займаються помічники президентів.

"Але їм потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися, щоб на неї вже якісь розуміння нанизувати, а тут у нас немає субстанції", - заявив Пєсков.

На його думку, такою субстанцією могло б стати виконання домовленостей нормандського саміту в Парижі, який пройшов 9 грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі виключають проведення нормандського саміту найближчим часом.

Відзначимо, в кінці листопада деякі Telegram-канали нібито з посиланням на джерела в Офісі президента повідомили, що Банкова запросила переговори Зеленського і Путіна. Нібито українська сторона хотіла цією бесідою прискорити обмін полоненими, але у Кремлі спростували підготовку такої розмови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Володимир Путін встреча
NEWS
Жорсткий карантин в Україні можуть ввести 8 січня
Маріанна Присяжнюк, Сергій Щербина Жорсткий карантин в Україні можуть ввести 8 січня
DAILY
Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі