ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Венеціанська комісія опублікувала рішення по КСУ

Новость на русском → Середа 09 грудня 2020 23:59
Венеціанська комісія опублікувала рішення по КСУ Фото: КСУ (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Венеціанська комісія опублікувала Спільний терміновий висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020. Документ представлять на схвалення на пленарному засіданні 11 грудня.

Висновок опубліковано на сайті Венеціанської комісії.

В документі йдеться, що боротьба з корупцією є важливим елементом
держави, але також відзначається роль поваги до Конституції.

"Вони йдуть пліч о пліч. Парламент і виконавча влада повинні поважати роль
Конституційного суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення", - йдеться у рішенні.

Зокрема, Венеціанська комісія рекомендувала відновити скасовану Конституційним судом України статтю, яка передбачала покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський попросив оцінити, чи дотримувався КСУ всіх вимог, коли приймав своє рішення.

Пізніше в Офісі президента заявляли, що Венеціанська комісія може дати висновок до 10 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Конституционный суд Украины Венецианская комиссия
NEWS
Знадобилося кілька пострілів: сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Знадобилося кілька пострілів: сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі
DAILY
Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі