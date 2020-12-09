Карантин в Україні посилять 8 січня: рішення Кабміну
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Карантин в Україні все ж таки посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня та діятимуть до 24 січня 2021 року.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні.
Рішення було ухвалене з одноденним доопрацюванням.
Постанова, яку запропонувало Міністерство охорони здоров'я передбачає:
- обмеження роботи закладів культури та розважальних закладів, зокрема оренда під корпоративи;
- обмеження роботи навчальних закладів, але не садочків;
- обмеження роботи закладів розміщення, крім готелів;
- закриття спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
- роботу закладів харчування на виніс або з доставкою;
- салони краси працюють тільки за попереднім записом;
- заборону роботи непродовольчих ринків і магазинів;
- заборона різдвяних ярмарків після 8 січня;
- державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.
Роботу громадського транспорту зупиняти не будуть.
Нагадаємо, в Україні передбачили компенсації за карантинні обмеження. В уряді розповіли, які виплати зможе отримати бізнес.
Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський рекомендував не вводити жорсткий карантин в грудні. Тому обмеження вирішили посилити після Нового року..