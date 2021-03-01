Протести в Києві та пожежа в чернігівській лікарні: новини за вихідні

В Києві протестували під Офісом генерального прокурора, в лікарні Чернівців сталася смертельна пожежа в COVID-боксі, синоптики розповіли про погоду в березні. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 27-28 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Карантин в Україні посилено вже в двох регіонах. Обмеження "червоної зони" введені в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, ще сім областей знаходяться в зоні ризику.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі українці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу. Зараз Україна вже має контракти на 30 мільйонів доз вакцин.

В Україні з 24 лютого запущена вакцинація від коронавірусу. Всі бажаючі зможуть самостійно записатися на щеплення декількома способами. Така можливість з'явиться у населення на початку березня.

Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило застосування в країні вакцини від коронавіруса, розробленої компанією Johnson & Johnson.

У Новій Зеландії після нового випадку COVID-19 вдруге за місяць вводять карантин у найбільшому місті Окленді. Карантин буде діяти з 28 лютого до 6 березня.

У деяких європейських державах уряди вирішили ввести "паспорти" вакцинації. Стало відомо, які саме країни введуть такий документ.

Протести в Києві: будівлю Офісу генпрокурора закидали фаєрами

В Києві пройшли протести під Офісом генерального прокурора. Мітингувальники вимагали звільнення активіста Сергія Стерненка та фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Протестувальники скандували: "Свободу Стерненку" та "Свободу політв'язням". Також учасники акції протесту вимагають відставки генпрокурора Ірини Венедіктової. Правоохоронці не затримували мітингувальників, які кидали фаєри в будівлю Офісу генпрокурора.

Акція стала продовженням протесту через засудження до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. У вівторок під Офісом президента сталися сутички між протестувальниками та силовиками.

Пожежа в лікарні Чернівців: є жертви

27 лютого в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Згодом другий потерпілий помер у лікарні.

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний заявив, що причиною пожежі стало загоряння газети на тумбочці одного з пацієнтів.

У Криму повністю виснажені два водосховища, ще одне - на межі висихання

Окупаційна влада Криму оновили дані наповнюваності водосховищ півострова. Так, два водосховища повністю виснажені, ще одне - на межі висихання. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Так зване "Міністерство ЖКГ Криму" заявили, що станом на 26 лютого, пересохли Сімферопольське і Загорське водосховища. Попри рясні снігопади, за останній місяць води в них так і не додалося. При цьому до "мертвого об'єму" наближається також Балановське водосховищі.

При розгоні протестів у М'янмі загинули щонайменше 18 осіб, - ООН

У М'янмі правоохоронці застосували зброю для розгону демонстрантів. В результаті як мінімум 18 людей загинули, ще 30 були поранені.

Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах.

Запис на вакцинацію, підвищення пенсій та іпотека під 7%: що чекає на Україну з 1 березня

В Україні з 1 березня 2021 року чинності набирає безліч запланованих нововведень. Серед них – запис на вакцинацію від коронавіруса для населення, індексація пенсій, зміна тарифів ЖКГ, нові ставки по іпотеці, підвищення вартості проїзду в поїздах і багато іншого.

Що зміниться в Україні з 1 березня 2021 – читайте в матеріалі Styler.

Динамо впевнено перемогло Львів і збільшило відрив від Шахтаря

Динамо перемогло ФК Львів в матчі 16-го туру чемпіонату України. Перемога дозволила киянам зміцнитися в статусі лідера Прем'єр-ліги.

Подробиці матчу читайте у матеріалі РБК-Україна.

В Україну йде сезон дощів з мокрим снігом: синоптики розповіли про погоду в березні

Погода в Україні в березні принесе перепади температури повітря, похолодання з "мінусами" будуть чергуватися з потепліннями. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.