Протести в Києві та пожежа в чернігівській лікарні: новини за вихідні

В Києві протестували під Офісом генерального прокурора, в лікарні Чернівців сталася смертельна пожежа в COVID-боксі, синоптики розповіли про погоду в березні. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 27-28 лютого, - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні і в світі: останні новини
Протести в Києві: будівлю Офісу генпрокурора закидали фаєрами
В Києві пройшли протести під Офісом генерального прокурора. Мітингувальники вимагали звільнення активіста Сергія Стерненка та фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Протестувальники скандували: "Свободу Стерненку" та "Свободу політв'язням". Також учасники акції протесту вимагають відставки генпрокурора Ірини Венедіктової. Правоохоронці не затримували мітингувальників, які кидали фаєри в будівлю Офісу генпрокурора.
Акція стала продовженням протесту через засудження до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. У вівторок під Офісом президента сталися сутички між протестувальниками та силовиками.
Пожежа в лікарні Чернівців: є жертви
27 лютого в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Згодом другий потерпілий помер у лікарні.
Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний заявив, що причиною пожежі стало загоряння газети на тумбочці одного з пацієнтів.
У Криму повністю виснажені два водосховища, ще одне - на межі висихання
Окупаційна влада Криму оновили дані наповнюваності водосховищ півострова. Так, два водосховища повністю виснажені, ще одне - на межі висихання. Про це повідомляє "Крим. Реалії".
Так зване "Міністерство ЖКГ Криму" заявили, що станом на 26 лютого, пересохли Сімферопольське і Загорське водосховища. Попри рясні снігопади, за останній місяць води в них так і не додалося. При цьому до "мертвого об'єму" наближається також Балановське водосховищі.
При розгоні протестів у М'янмі загинули щонайменше 18 осіб, - ООН
У М'янмі правоохоронці застосували зброю для розгону демонстрантів. В результаті як мінімум 18 людей загинули, ще 30 були поранені.
Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах.
Запис на вакцинацію, підвищення пенсій та іпотека під 7%: що чекає на Україну з 1 березня
В Україні з 1 березня 2021 року чинності набирає безліч запланованих нововведень. Серед них – запис на вакцинацію від коронавіруса для населення, індексація пенсій, зміна тарифів ЖКГ, нові ставки по іпотеці, підвищення вартості проїзду в поїздах і багато іншого.
Що зміниться в Україні з 1 березня 2021 – читайте в матеріалі Styler.
Динамо впевнено перемогло Львів і збільшило відрив від Шахтаря
Динамо перемогло ФК Львів в матчі 16-го туру чемпіонату України. Перемога дозволила киянам зміцнитися в статусі лідера Прем'єр-ліги.
Подробиці матчу читайте у матеріалі РБК-Україна.
В Україну йде сезон дощів з мокрим снігом: синоптики розповіли про погоду в березні
Погода в Україні в березні принесе перепади температури повітря, похолодання з "мінусами" будуть чергуватися з потепліннями. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.