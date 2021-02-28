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Пожежа у лікарні Чернівців: вночі помер другий постраждалий

Новость на русском → Чернівці, Неділя 28 лютого 2021 10:10
Пожежа у лікарні Чернівців: вночі помер другий постраждалий Фото: лікарня, в якій сталася пожежа (facebook.com/cvcouncil)
Автор: РБК-Україна

В ніч на неділю, 28 лютого, в лікарні помер другий потерпілий при пожежі в міській лікарні. Чоловік отримав 75% опіків тіла.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Внаслідок події загинули дві людини (другий потерпілий (чоловік 77 років) під час пожежі загинула в лікарні вночі 28 лютого)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Мер міста Роман Климчук заявляв, що пожежа могла статися через спирт в одного з пацієнтів.

Крім того, поліція порушила справу через пожежі в лікарні Чернівців. Правоохоронці вважають, що загоряння сталося через порушення пожежної безпеки одним з пацієнтів.

Додамо, що директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний заявив, що причиною пожежі стало загоряння газети на тумбочці одного з пацієнтів.

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