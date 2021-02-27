ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Протести в Києві: будівлю Офісу генпрокурора закидали фаєрами

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 15:20
Протести в Києві: будівлю Офісу генпрокурора закидали фаєрами Фото: протест під Офісом генпрокурор (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Протестувальники, які прийшли сьогодні під Офіс генерального прокурора, закидали будівлю фаєрами. Мітингувальники вимагають звільнення активіста Сергія Стерненка та фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

В результаті події ніхто не постраждав. Правоохоронці не затримували мітингувальників, які кидали фаєри в будівлю Офісу генпрокурора.

Мітингувальники палять фаєри під Офісом гепрокурора

Posted by Дмитро Левицький on Saturday, February 27, 2021

Як видно на фотографіях, фаєри потрапили на дах входу в будівлю Офісу генпрокурора, звідти йшов густий дим.

Протестувальники скандують: "Свободу Стерненку" та "Свободу політв'язням". Також учасники акції протесту вимагають відставки генпрокурора Ірини Венедіктової.

Фото: протест під Офісом генпрокурор (РБК-Україна)

Нагадаємо, спочатку протестувальники збиралися під Офісом президента, а вже звідти вони вирушили до Офісу генерального прокурора.

Як писало РБК-Україна, сьогоднішня акція стала продовженням протесту через засудження до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. У вівторок під Офісом президента сталися сутички між протестувальниками та силовиками.

Вирок активісту Сергію Стерненку оголосили 23 лютого. Суд визнав його винним у викраденні людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ ГПУ протест Сергій Стерненко
NEWS
Яким буде курс долара і євро в березні: прогноз аналітика
Яким буде курс долара і євро в березні: прогноз аналітика
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму