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Динамо впевнено перемогло Львів і збільшило відрив від Шахтаря

Новость на русском → Львівська область, Неділя 28 лютого 2021 21:26
Динамо впевнено перемогло Львів і збільшило відрив від Шахтаря Фото: гравці Динамо святкують гол у матчі зі Львовом (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Динамо перемогло ФК Львів в матчі 16-го туру чемпіонату України. Перемога дозволила киянам зміцнитися в статусі лідера Прем'єр-ліги.

Подробиці матчу читайте у матеріалі РБК-Україна.

Динамо вдалося відкрити рахунок вже на першій хвилині матчу. Артем Бесєдін успішно добив після помилки воротаря Львова, який реагував на удар Віктора Циганкова.

Другий гол у першому таймі кияни забили з пенальті за фол на Віталії Буяльському. Покарання успішно пробив Віктор Циганков.

Третій гол Динамо на рахунку польського захисника Томаша Кенджери. Він добив м'яч у ворота після сейва голкіпера Львова Ореста Костика.

Львову вдалося відіграти один гол, але в кінцівці гри Динамо зусиллями Богдана Ледньова повернув різницю в три м'ячі.

Завдяки цій перемозі та поразці Шахтаря від Зорі раніше Динамо відірвалося від донецької команди на чотири очки - 37 очок у киян проти 33 у Шахтаря.

Нагадаємо, сьогодні донецький Шахтар поступився в домашньому матчі Зорі. Єдиний гол у матчі на останній хвилині компенсованого часу забив Дмитро Іванисеня - 0:1.

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