У М'янмі військові захопили владу, в країні спостерігаються перебої зі зв'язком

У М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні.

Про це повідомляє Reuters.

Дане рішення було оголошено після даних про затримання президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

Сьогодні мало відбутися перше засідання нового складу парламенту М'янми. За підсумками виборів у листопаді 2020 року "Національна ліга за демократію" отримала переважну більшість голосів.

Військові, які протягом десятиліть керували країною, заявили про махінації під час голосування.

В останні дні збройні сили почали спростовувати повідомлення про підготовку захоплення влади. Зараз в країні не працюють ТБ і радіо. Reuters з посиланням на очевидців повідомляє, що біля будівлі адміністрації Янгона помічені солдати і військова техніка.

Раніше в ЗМІ поширилася інформація про підготовку держперевороту після ескалації напруженості між цивільним урядом і армією.

Минулого року в М'янмі в штаті Ракхайн невідомі напали на автомобіль Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), загинули двоє людей.