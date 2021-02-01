У М'янмі військові захопили владу, в країні спостерігаються перебої зі зв'язком
У М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні.
Про це повідомляє Reuters.
Дане рішення було оголошено після даних про затримання президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.
Сьогодні мало відбутися перше засідання нового складу парламенту М'янми. За підсумками виборів у листопаді 2020 року "Національна ліга за демократію" отримала переважну більшість голосів.
Військові, які протягом десятиліть керували країною, заявили про махінації під час голосування.
В останні дні збройні сили почали спростовувати повідомлення про підготовку захоплення влади. Зараз в країні не працюють ТБ і радіо. Reuters з посиланням на очевидців повідомляє, що біля будівлі адміністрації Янгона помічені солдати і військова техніка.
Раніше в ЗМІ поширилася інформація про підготовку держперевороту після ескалації напруженості між цивільним урядом і армією.
Минулого року в М'янмі в штаті Ракхайн невідомі напали на автомобіль Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), загинули двоє людей.