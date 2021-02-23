Протест на Банковій через Стерненка: що відомо

У Києві сьогодні відбулася акція протесту під Офісом президента. Учасники акції вимагали звільнити засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка.

З чого все почалося

Сьогодні Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту Стерненку у справі про викрадення людини. Суд визнав Стерненка винним та відправив на 7 років за ґрати, а також постановив конфіскувати половину майна активіста.

Після оголошення вироку під судом, де розглядали справу, сталися сутички між учасниками акції на підтримку Стерненка та силовиками. Мітингувальники спробували заблокувати виїзд автозаку, в якому активіста везли в СІЗО.

Сергій Стерненко сьогодні оголосили вирок - 7 років позбавлення волі. Ситуація під судом була така. Затримання прямо в залі суду. Намагались перекрити виїзд, але авто з ним виїхало з іншої сторони. Сергій говорить, що буде апеляція. Posted by Anastasia Rokytna on Tuesday, February 23, 2021

Мітинг з сутичками на Банковій

Ввечері близько півтори тисячі людей прийшли до Офісу президента в Києві. Однак силовики не пропустили учасників акції протесту на територію Офісу президента, мотивуючи це тим, що там триває ремонт.

Через деякий час учасники акції спробували прорвати загородження силовиків, щоб потрапити на територію ОП. В силовиків полетіли фаєри та сніжки, також невідомі застосували сльозогінний газ. Після цього протестувальники ще декілька разів намагалися прорвати кордон силовиків, але безрезультатно.

Фото: сутички під Офісом президента (РБК-Україна)

За інформацією, кореспондента РБК-Україна, в результаті сутичок на Банковій постраждав щонайменше один мітингувальник. Постраждалому медики надавали необхідну допомогу.

Поліція, зі свого боку, повідомила про 27 постраждалих внаслідок сутичок правоохоронців. Декілька з них отримали опіки очей.

Фото: постраждалий учасник акції (РБК-Україна)

Затримання та кримінальна справа

Поліція Києва заявила про затримання 24 активних учасників акції на підтримку Стерненка біля Офісу президента. Правоохоронці доставляли протестувальників до управлінь поліції, брали у них пояснення і відпускали.

Крім того, слідчі розпочали кримінальну справу за статтею 342 КК України - опір представникові правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на 3 роки.

На акції проти вироку Стерненку у поліцію летять сніжки



Відео: Артем Жученко pic.twitter.com/m8jW5y2jhN — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2021

Акції на підтримку Стерненка продовжаться

Організатори сьогоднішнього мітингу на підтримку Стерненка оголосили про безстрокову акцію протесту до звільнення активіста.

"Зараз ми залишатимемося на Банковій стільки, скільки потрібно...Тому ми не збираємось зупинятися й оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Стерненко не буде на волі", - заявили організатори.

Крім того, в суботу в Києві знову планується мітинг під Офісом президента. Вимога та ж сама - звільнення засудженого активіста Стерненка.