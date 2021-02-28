У Криму повністю виснажені два водосховища, ще одне - на межі висихання

Окупаційна влада Криму оновили дані наповнюваності водосховищ півострова. Так, два водосховища повністю виснажені, ще одне - на межі висихання.

Так зване "Міністерство ЖКГ Криму" заявили, що станом на 26 лютого, пересохли Сімферопольське і Загорське водосховища. Попри рясні снігопади, за останній місяць води в них так і не додалося. При цьому до "мертвого об'єму" наближається також Балановське водосховищі.

На початок лютого окупаційна влада повідомляла, що найбільш близькими до "мертвого об'єму" були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища.

Наголошується, що минулого тижня Ялта і Алушта через дефіцит води перейшли на графік подачі води.