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У Криму повністю виснажені два водосховища, ще одне - на межі висихання

Новость на русском → Крим, Неділя 28 лютого 2021 13:03
У Криму повністю виснажені два водосховища, ще одне - на межі висихання Фото: жінка з водою (Уніан)
Автор: Ігор Литвиненко

Окупаційна влада Криму оновили дані наповнюваності водосховищ півострова. Так, два водосховища повністю виснажені, ще одне - на межі висихання.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Так зване "Міністерство ЖКГ Криму" заявили, що станом на 26 лютого, пересохли Сімферопольське і Загорське водосховища. Попри рясні снігопади, за останній місяць води в них так і не додалося. При цьому до "мертвого об'єму" наближається також Балановське водосховищі.

На початок лютого окупаційна влада повідомляла, що найбільш близькими до "мертвого об'єму" були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища.

Наголошується, що минулого тижня Ялта і Алушта через дефіцит води перейшли на графік подачі води.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з водопостачанням Криму пов'язані з тим, що Російська Федерація довела його "до ручки". І будь-які скарги Москви з цього питання абсолютно безперспективні.

Також РБК-Україна писало, що постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич виступив проти подачі води на півострів до повної його деокупації. Щоб виключити попадання води в Крим в Україні вважають необхідним добудувати дамбу.

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