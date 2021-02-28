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При розгоні протестів у М'янмі загинули щонайменше 18 осіб, - ООН

Новость на русском → М'янма, Неділя 28 лютого 2021 18:22
При розгоні протестів у М'янмі загинули щонайменше 18 осіб, - ООН Фото: місце загибелі протестуючих (twitter.com/OHCHRAsia)
Автор: Ігор Литвиненко

У М'янмі правоохоронці застосували зброю для розгону демонстрантів. В результаті як мінімум 18 людей загинули, ще 30 були поранені.

Про це повідомили в управлінні з прав людини Організації Об'єднаних Націй, передає The Associated Press.

Якщо дана інформація підтвердиться, то це стане найбільшим числом загиблих за один день серед антиурядових демонстрантів з початку перевороту, 1 лютого.

"За повідомленнями, загибель людей сталася в результаті застосування бойових патронів по натовпу людей в Янгоні, Давеї, Мандалаї, Міеке, Баго і Пококку", - заявили в ООН.

Також в Організації додали, що силовики застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і світлошумові гранати.

"Ми рішуче засуджуємо ескалацію насильства проти протестів в М'янмі і закликаємо військових негайно припинити застосування сили проти мирних протестувальників", - зазначив прес-секретар управління ООН з прав людини Равін Шамдасани.

Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах.

Раніше РБК-Україна писало, що під час розгону акції протесту в минулу суботу в М'янмі загинули дві людини і шестеро отримали поранення.

Також повідомлялося, що прийшли до влади в М'янмі військові звільнили постійного представника країни при ООН Чжо Мо Туна з-за підтримки демонстрантів.

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