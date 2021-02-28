"Червона зона". Карантин в Україні знову посилюють: коли і де

Карантин в Україні посилено вже в двох регіонах. Обмеження "червоної зони" введені в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, ще сім областей знаходяться в зоні ризику.

Детальніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Адаптивний карантин і чотири зони

Адаптивний карантин в Україні з розподілом країни на зони почав діяти з 24 лютого. Більшість областей були віднесені в "жовту зону", в якій хоч і з обмеженнями, але працюють кафе, ресторани, ТРЦ, кінотеатри, транспорт.

Деякі регіони потрапили в "помаранчеву зону", яка не передбачає посилення обмежень, але сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом, і, як наслідок, про ризик потрапляння області в "червону зону" з обмеженнями як під час локдауну. На даний момент, за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, сім регіонів знаходяться в "помаранчевій зоні": Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільські області. Саме в цих областях в найближчі дні може бути введена "червона зона".

В "зелену зону" з мінімальними обмеженнями досі не потрапив ніхто, а ось у "червоній зоні" виявилися вже два регіони - Івано-Франківська та Чернівецька області.

"Червона зона" карантину: що це значить

"Червона зона" вводиться, якщо впродовж трьох днів поспіль завантаженість ліжок у лікарнях області перевищує 65%, число тестів на 100 тисяч населення менше 300, а кількість госпіталізацій з COVID більше 60.

"Червона зона" починає діяти через 48 годин після її введення держкомісією.

В регіоні "червоної зони" заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також не дозволяється проведення масових заходів та відвідування освітніх установ.

Ситуація в Івано-Франківській області

Першою в "червону зону" потрапила Івано-Франківська область. Місцева влада посилила карантин в регіоні ще до вступу в силу адаптивного карантину. А держкомісія офіційно ввела жорсткі обмеження в області з 26 лютого.

На даний момент в області встановлені блокпости, закриті кафе і ресторани, обмежена робота транспорту (проїзд тільки за спецперепустками з роботи). Крім того, в облцентрі розгорнуто перший в Україні мобільний COVID-госпіталь, проте на даний момент пацієнтів в ньому ще немає.

Також в регіоні обмежено курсування поїздів. Для тих, хто купив квитки заздалегідь обмежень немає і пасажири зможуть дістатися до пункту призначення. Але купити квиток на поїзд зараз неможливо - продаж призупинено.

"Червона зона" в Івано-Франківській області буде діяти до 12 березня.

Ситуація в Чернівецькій області

У п'ятницю, 26 лютого, регіональна комісія рещила ввести обмеження в Чернівецькій області терміном до 9 березня включно. В рамках посилення карантину було вирішено заборонити роботу кафе і ресторанів, навчальних закладів (крім садків), розважальних центрів.

А вже в суботу, 26 лютого, держкомісія офіційно віднесла Чернівецьку область в "червону зону". Обмеження починають діяти з 1 березня.