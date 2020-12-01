В ОП вирішують долю локдауна, а Санду вимагає вивести війська РФ з Придністров'я: новини за 30 листопада

В Україні зберігається можливість введення повного локдауна, президент Молдови Майя Санду вимагає вивести російські війська з Придністров'я, Укргідрометцентр дав прогноз на грудень. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 30 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

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Названо переможця виборів мера Чернівців

У другому турі виборів мера Чернівців переміг бізнесмен Роман Клічук. Він обійшов свого опонента майже на 20%.

Повідомляється, що кандидат від партії "Єдина Альтернатива" Клічук набрав 59,54% голосів виборців. За його опонента Віталія Михайлішина проголосували 37,5% виборців. https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/nazvan-pobeditel-vyborov-mera-chernovtsov-1606727447.html

Росія розкритикувала Францію за позицію щодо "формули Штайнмаєра"

Російська Федерація незадоволена позицією Франції щодо так званої "формулою Штайнмаєра" і тим, що Україна може не включити її у своє законодавство до кінця 2020 року. Москва закликає Париж "більш відповідально" ставитися до ролі посередника у мирному врегулюванні на Донбасі.

Зокрема, російська сторона розкритикувала заяву МЗС Франції, яким невключення формули до закону про особливий статус Донбасу виправдано тривалими дискусіями в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

На Донбасі військові знову збили безпілотник бойовиків

У понеділок, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупанти запустили через лінію розмежування безпілотник.

В районі Водяного українськими військовими був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Квадро" з перетином лінії розмежування. Українські військові збили його пострілами зі стрілецької зброї.

Зеленський подав законопроект про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект щодо відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу.

Відтермінування та зниження розміру штрафів пояснюються карантином, запровадженим для громадян.

Санду вимагає вивести війська РФ з Придністров'я

Обраний президент Молдови Майя Санду виступає за виведення оперативної групи російських військ з невизнаного Придністров'я. Російські військові мають піти разом з боєприпасами, які охороняють в регіоні. Про це вона заявила на великій прес-конференції.

У відповідь на заяву Санду прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що такі висловлювання загрожують дестабілізацією в регіоні, а в темі російських миротворців слід утриматися від "різких рухів".

52-річний Антін Мухарський знову одружився: дружина молодша на 19 років

Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський одружився зі своєю дівчиною Єлизаветою Бєльською, з якою зустрічався шість років. Обраниця українського актора, письменника і музиканта на 19 років молодша за нього.

Пара познайомилася ще у 2011 році, коли Антін перебував у шлюбі зі Сніжаною Єгоровою. Зустрічатися пара почалася у 214 році. Про це Антін розповів у програмі "Зірковий шлях".

Укргідрометцентр дав прогноз на грудень

У перший зимовий місяць на майже всій території України утворюється сніговий покрив.

У грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.